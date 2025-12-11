19歳は優秀選手賞とダブル受賞ファジアーノ岡山の日本代表MF佐藤龍之介が12月11日、横浜市内で行われた「Jリーグアウォーズ」に出席し、ベストヤングプレーヤー賞を受賞した。「取れると思っていた」と自信を持っていたプロ3年目の19歳。優秀選手賞もダブル受賞し、28試合6得点で文句なしの栄冠だ。「安心というか、嬉しさもありながら、自分が取れるとは思っていましたけど、いざ言われると本当に嬉しく思いました」白のコー