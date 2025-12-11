１０日、ゲオルギエワ氏（左）と握手を交わす何立峰氏。（北京＝新華社記者／張領）【新華社北京12月11日】中国の何立峰（か・りつほう）共産党中央政治局委員・国務院副総理は10日、国際通貨基金（IMF）のゲオルギエワ専務理事と北京の人民大会堂で会見した。１０日、ゲオルギエワ氏（左から２人目）と会見する何立峰氏。（北京＝新華社記者／張領）