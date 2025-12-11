BS日テレの巨人応援番組「月刊プロ野球！さまぁ〜ずスタジアム」（不定期、後10・00）が9日に放送され、巨人からポスティングシステムを利用して今オフのメジャー移籍を目指す岡本和真内野手（29）がVTR出演。期待している後輩たちへの思いを明かした。「さまスタ」は巨人が勝った試合、そして巨人ナインのいい場面しか放送しないというG党が安心して見られる応援番組。お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）と大竹