大分市佐賀関で先月発生した大規模火災について、県警は11日、火元は火事で亡くなった男性の自宅だと発表しました。県警・古長祐二警備部長「火元については稲垣さんの自宅だと特定したが、出火原因については現時点では特定に至っていない」大分市佐賀関で先月18日に発生した火事では187棟が焼け、稲垣清さん（76）が亡くなりました。県警は11日の定例会見で、今回の火事の火元について発表しました。それによりますと、火元は被