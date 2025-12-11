ニューストップ > ライフ総合ニュース > 犬に飼い主が『話しかけるべき理由』4選 主なメリットや意識すべき… わんちゃんホンポ 犬に飼い主が『話しかけるべき理由』4選 主なメリットや意識すべきことまで 2025年12月11日 20時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 犬に飼い主が話しかけるべき理由を紹介している 言葉を覚える、長生きする、飼い主の認知症予防、高い声でしゃべる 目を見て話す、スキンシップをとる 記事を読む おすすめ記事 犬の『心を落ち着かせる』ためにすべき配慮5つ 飼い主が意識すべき思いやりや見直すべき生活習慣まで 2025年12月5日 11時0分 犬からの『愛してる』サイン5選 飼い主のことが大好きな愛犬が見せる仕草や好かれるコツまで 2025年12月6日 20時20分 犬が『怖がる』飼い主の行動5選 愛犬が恐怖心を抱いているときのサインや良好な関係を保つ方法まで 2025年12月5日 20時0分 犬が散歩で寄り道しがちな『4つのスポット』 思うように進んでくれない理由やスムーズに歩かせる方法まで 2025年12月10日 11時0分 犬が『鼻を鳴らす』ときの心理５選 主な理由や注意すべき症状まで解説 2025年12月6日 12時0分