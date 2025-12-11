株式会社ワニブックスでは12月11日より、俳優、タレント、グラビアと多岐にわたる活動を展開している澄田綾乃のデジタル限定写真集『アイスキャンディーが溶けるまで』をリリースした。【写真】美ヒップを惜しみなく見せたデジタル写真集の表紙カット“令和最強のメリハリボディ”が話題の澄田綾乃が最新デジタル写真集をリリース。今作は「芸妓さんの休日」をテーマに日本の夏、和を表現し、浴衣で散歩をしている様子や縁側で冷え