東海3県 あすは雨や雪が降る所も… 東海地方では、過ごしやすい陽気から一転し、あす急激に寒さが強まる見込みです。日本海から前線が通過する影響で、今夜は岐阜県を中心に雨や雪が降る予想となっています。 【画像】いつどこで雨･雪が降る？あすは“真冬並み”の寒さに 最新の雨･雪シミュレーション あすは前線通過後「西高東低」冬型の気圧配置となり、北寄りの強風とともに冷たい空気が流れ込み、真冬並みの寒さとな