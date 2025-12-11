12月8日に結成20周年を迎えたAKB48。年末に放送される『第76回NHK紅白歌合戦』に出場するとして、現役メンバーと8名の卒業メンバーがスペシャルヒットメドレーを披露することも発表された。そこで本記事では、秋葉原の劇場から始まったAKB48の20年の歩みを簡単に振り返りつつ、20周年という節目を迎えたグループのこれからにも目を向けてみたい。【関連】AKB48の20周年に前田敦子ら“レジェンドOG”が集結！『音楽の日』で見せたパ