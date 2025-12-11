17日から始まる日本ハンドボール選手権大会に向け、ハニービー石川が6連覇を果たせなかった昨シーズンのリベンジを誓い、最後の調整に入っています。ハニービー石川はリーグ戦ここまで6試合、5勝1敗で2位と好調をキープ。オランダで開かれていた世界選手権に日本代表として出場していた佐原奈生子選手、吉留有紀選手の2人も11日から練習に加わりました。佐原奈生子選手「攻撃も守備もたくさん出場する機会が多かったので吸収する部