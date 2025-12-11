いわゆる「年収の壁」の見直しをめぐり、自民党が来年度の税制改正で検討している見直し案について、国民民主党の玉木代表は「これではだめだ」などと批判しました。「年収の壁」をめぐっては、自民党が物価上昇に連動させる形で、2年ごとに基礎控除などを見直す案を検討していて、実現すれば2026年の「年収の壁」は今の160万円から168万円へ引き上げとなる見通しです。これについて、国民民主党の玉木代表はきょう、「自民・公明