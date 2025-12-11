日本への渡航を自粛するよう注意喚起してから1か月になるのを前に、中国外務省はきょう、日本への渡航を当面控えるよう、再び呼びかけました。今度は「地震の発生」を理由にしています。中国国営の中央テレビによると、中国外務省はきょう、日本への渡航を当面、控えるように呼びかけました。理由として挙げたのは、青森県で8日に震度6強を観測した地震です。「地震により多数の負傷者が出ているほか、日本各地で津波が観測されて