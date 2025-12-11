中国共産党は、習近平国家主席も出席して来年の経済政策などについて話し合う会議を開きました。中国共産党は年に一度行われる「中央経済工作会議」を10日と11日に開催し、来年の経済政策の方針について話し合いました。国営新華社通信によりますと、会議では現在の中国経済の問題点を挙げ「外部環境の変化の影響が深まり、国内では供給過剰と需要不足の矛盾が顕著だ。重点分野におけるリスク要因が多い」と指摘しました。その上で