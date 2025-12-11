最大震度6強の地震の影響で、高さ約70メートルの鉄塔に「倒壊」のおそれが出ています。■4本ある柱の1本が破断最大震度6強の地震から3日。“倒壊のおそれ”があるのは、青森県八戸市の中心部にそびえたつ、無線通信アンテナの鉄塔です。「NTT青森八戸ビル」の屋上に設置されていて、高さは約70メートル。その一部で損傷が確認されました。NTT東日本によると、4本ある柱の1本が破断。柱を支えるボルトも、1000か所あるうちの19か所