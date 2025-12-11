白血病を公表したタレントでモデルのネイボール（35）が11日、自身のブログを更新。病院の検査で数値が悪化していたことを明かした。「癌の数値悪化」と題したブログを更新。「こないだ病院に行ったら、悪化してた」と涙を流す絵文字とともに数値の悪化を報告した。「この先どうなるのかな。落ち込んでいます」と心境をつづった。ネイボールは日本人と米国人の両親を持ち、サッカーブラジル代表・ネイマールのそっくりさん