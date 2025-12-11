経済対策の裏付けとなる２０２５年度補正予算案の採決が１１日に衆院本会議で行われ、自民党、日本維新の会、国民民主党、公明党などの賛成多数で可決された。補正予算案は一般会計総額１８兆３０３４億円。物価高への対応として電気・ガス料金の補助、食料品支援を含む重点支援地方交付金の拡充し?おこめ券?などの配布を促している。?強い経済の実現?に向けては、ＡＩ（人工知能）開発や造船業への支援などが盛り込まれた。