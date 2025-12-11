ボートレース江戸川の「スカパー！・ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第戦」は１１日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。吉田一心（２１＝大阪）は５Ｒ、４カドから１Ｍ最内を差して今節初勝利をマーク。勝負駆けに成功し、得点率７・５０の６位で予選を突破した。「うまく展開をモノにできましたね。足は直線がいいです。操縦性も良くて戦える感じ。エンジンのおかげです」と舟足は良好。当地初出場だが「江戸川は嫌