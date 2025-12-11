ボートレース宮島の「ＢＴＳ呉開設３３周年記念富士通フロンテックカップ」は１１日、予選２日目が行われた。１Ｒはデッドヒートの末、１着同着となった。三村岳人はインから先マイしていったんは完全に抜け出したが、２号艇の森口和紀（２５＝福岡）は２番手追走から差を詰める。最後のホームで並走状態に持ち込みゴール。判定の結果、逃げと抜きの同着となった。森口は「三村さんは乗りにくそうだったけど、追いつけるとは思