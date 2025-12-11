日本相撲協会の公式ＹｏｒＴｕｂｅ「親方ちゃんねる」に荒磯親方（元関脇琴勇輝）と尾車親方（元幕内琴恵光）が出演。人気企画「元力士に会いに行こう！」で、元小結松鳳山の松谷裕也氏が営む「焼肉・ホルモン松鳳山」（千葉・船橋市）を訪問した。松谷氏は駒大から松ヶ根部屋へ入門。力強い突き押し相撲で活躍し、三賞を４度（殊勲１、敢闘３）獲得した。いかつい風貌の一方で、２０１３年秋場所に横綱日馬富士から初金星を