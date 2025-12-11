巨人が本格調査中で前レッドソックス傘下３Ａウースターのブライアン・マタ投手（２６）が１１日（現地時間１０日）、ベネズエラのウィンターリーグ（ＷＬ）で先発し、４回１／３を１失点、６奪三振と好投した。「マガジャネス」の一員として参戦している右腕は「カラカス」相手に初回を無失点スタート。２回は無死一、三塁から併殺崩れの間に先制を許したが、最少失点で切り抜けた。３回以降は得点を与えず、チームは逆転勝利