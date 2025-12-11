カーリング女子の日本代表・フォルティウスが１０日（日本時間１１日）、来年２月のミラノ・コルティナ冬季五輪の出場を決めた。フォルティウスは、２０２１年１１月に北海道銀行のスポンサー契約が終了。新たなスポンサーを一から探すという苦難を経ての栄冠をつかんだ。近江谷杏菜（３６）、小林未奈（２３）、小谷優奈（２７）の３人は、トップスポンサーの加茂川啓明電機（大阪府吹田市）の北海道支店に勤務。同社は「素直