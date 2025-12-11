激しく燃え盛る炎…。火の粉が舞っているのも確認できます。10日午後10時すぎ。「建物から煙が出ている」通行人から消防に通報が…。火事があったのは伊那市山寺の木造3階建て住宅です。火はおよそ7時間半後に消し止められましたが、警察によりますと火元の住宅や物置が全焼するなどあわせて「7棟」が焼けました。また、火元の住宅に住む57歳の男性がやけどをして市内の病院に搬送され、軽傷とみられています。近隣住民「俺見たと