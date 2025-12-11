バレーボールの全日本選手権は11日、東京体育館で開幕して1回戦の7試合が行われ、女子は2部のVリーグの熊本が全国高校総体を制した大阪・金蘭会高に3―2で逆転勝ちし、2回戦に進んだ。VリーグのJAぎふは宮城・古川学園高にストレート勝ち。広島O、日体大、明海大、東海大も勝利を収めた。男子は筑波大が3―0で快勝した。大会は男子25チーム、女子30チームが参加。SVリーグ勢は12日の2回戦から登場し、決勝は21日に実施される。