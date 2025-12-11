１１日午後０時３５分頃、札幌丘珠発秋田行きの北海道エアシステム（ＨＡＣ）ＪＬ２８２３便（プロペラ機、ＡＴＲ４２―６００型機）が、離陸直後に「エンジンの出力が不安定」と管制に連絡し、目的地を函館空港に変更して着陸した。乗客・乗員２６人にけがはなく、全員同空港で降りた。ＨＡＣが詳しい状況を調べている。ＨＡＣの発表によると、左右の主翼にあるプロペラエンジンのうち、右側のプロペラが凍りつき、回転数が不