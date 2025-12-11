福岡県警粕屋署は11日、篠栗町尾仲付近で同日午後2時25分ごろ、通行中の小学生が見知らぬ男から「マッサージをしてくれ」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は20代、身長不明、やせ形、黒色キャップ帽、青ライン入り黒色パーカ、黒色ズボンを着用していたという。