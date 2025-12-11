山本知事は、２０２２年度の県の名目経済成長率が６．７％と全国１位だったと発表しました。 これは、内閣府が今月３日に２０２２年度の「県民経済計算」を発表したことを受け、県が分析して明らかにしたものです。２０２２年度の県の名目経済成長率は６．７％で、全国平均の２．９％を大きく上回り全国１位の伸びとなりました。 県によりますと、この経済成長率が全国１位となるのは初めてだということです。円安の影響で自動車