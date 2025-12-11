福岡県警宗像署は11日、福津市日蒔野1丁目1番付近の道路上で10日午後5時40分ごろ、下校中の中学生が見知らぬ男から追いかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は身長165くらいでサングラス、黒っぽい服を着用していたという。