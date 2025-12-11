12月12日からエディオンピースウイング広島で「バイオレットクリスマスショー」が始まります。前日に報道向けの内覧会が行われた会場から有田優理香アナウンサーが生中継。スタジアムが誇る最新の映像や演出装置に、クリスマスショー限定のレーザーライトを導入。試合日とは違った非日常の世界を楽しめます。開催は12月12日～25日まで。1日4回行われます。ショーは1回約3分です。