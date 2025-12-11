タイとカンボジアの軍事衝突が続く中、和平交渉を仲介したアメリカのトランプ大統領は近く両国の首脳と電話会談する意向を示していて、戦闘停止につながるか注目されます。タイとカンボジアの国境地帯では7日から再び戦闘が拡大していて、これまでに双方の住民や兵士あわせて23人が死亡、およそ190人以上が負傷しています。カンボジア側は戦闘機による空爆や戦車による攻撃を受けたとする一方、タイ側は、ロケット弾を5000発以上発