¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥×B¥êー¥°B2¤ÇÀ¾ÃÏ¶è3°Ì¤Î¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤Ï10ÆüÌë¡¢À¾ÃÏ¶è¼ó°ÌÆÈÁö¤Î¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¤È¥¢¥¦¥§ー¤ÇÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¿À¸Í¤ËÂÐ¤·¤Æ½¸Ãæ¤·¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤é¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÎ®¤ì¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¡£Æ£ËÜ¤ÎÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤äÑ»¶Ì¤Î¥¹¥êー¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¿©¤¤²¼¤¬¤ê¡¢Á°È¾¤ò5ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç½ª¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ê¼¯»ùÅç43－¿À¸Í48¡Ë ¸åÈ¾¤â·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ë±óÆ£¤¬Ï¢Â³¥¹¥ê