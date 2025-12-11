俳優の高岡早紀さん（53）が2025年12月6日、自身のインスタグラムを更新し、バースデーライブの様子を披露した。「ホントにホントにどうもありがとうね」高岡さんは、「2025年12月4日。BirthdayLive」と報告し、美肩を出した衣装ショットや歌唱する様子を投稿。「今年もファンの皆さまのお陰様で、シアワセな時間でした」とコメントし、「ホントにホントにどうもありがとうね」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では