豪ドル売り一服となっている。東京で11月の豪雇用統計のさえない結果を受けて豪ドルが売られたが、その後、ロンドンでは豪ドル売りが一服している。豪ドル/ドルは、0.6627を安値に下げ渋り、豪ドル円も103.19を安値に値を戻している。 AUD/USD0.6654AUD/JPY103.72