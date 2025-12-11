◆ＡＣＬ２▽グループリーグ第６節Ｇ大阪―ラーチャブリー（１１日・パナソニックスタジアム吹田）Ｇ大阪が、今季最終戦をスコアレスで折り返した。試合開始からテンポよくボールを回して攻め込んだ。最終ラインからの縦パスも有効的に使い、ＦＷジェバリが起点となる。ＭＦ食野亮太郎、ＭＦ奥抜侃志、ＤＦ半田陸を中心にサイドを駆け上がり、ゴールを脅かした。すると同２２分、センターバックを務めるＤＦ福岡将太の縦パ