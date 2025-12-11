180棟以上が燃えた大規模な火災が発生した大分県大分市佐賀関の復興に役立ててほしいと、サンリオなどが県に義援金を贈りました。 大分県庁 贈呈式には人気キャラクターのハローキティも駆け付けました。 義援金150万円を県に贈ったのはサンリオと日出町のハーモニーランドを運営するサンリオエンターテイメントです。 県庁で11日行われた贈呈式にはハローキティも参加。