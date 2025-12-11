KNB 武道キャスター「スタジオには気象予報士の平島さんです」気象予報士・防災士平島健一「こんばんは」武道「あすにかけて強い寒気が南下し平野部でも雪の可能性があるということですね」平島「雪が降るかどうかの目安は上空1500メートル付近の気温です」武道「マイナス6度くらいで平野部で雪が降ると言われていますね」平島「太平洋側はそうなんですが、富山ではもう少し強い寒気の場合で目安としてはマイナス8度