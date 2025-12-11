11月に発生した大分市佐賀関の大規模火災について。被災した人たちの生活再建に向けて仮住まいの市営住宅に住む28世帯が決まり、11日該当する人に伝えられました。 一方、希望したものの抽選などの結果、入れなかった人もいて今後に不安を抱えていました。 大分市営住宅 生活再建に向けて、大分市は、佐賀関や坂ノ市、大在に39戸の市営住宅を確保。 50世帯から入居の応募があり抽選などが行われ11日、入居出来