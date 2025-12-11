11月18日に大分県大分市佐賀関で発生した大規模火災。仮の住まいに移るための手続きが進められているものの、避難所には現在も53世帯75人が身を寄せています。 県提供 高齢の避難者も多い中、体調が悪化しないよう、ケアをしているのが県の災害派遣福祉チーム大分DWATです。 ◆大分DWAT 谷口一徳さん「1か月近く避難生活が続き、疲弊している人もちらほらいる」 DWATの看護師や介護福祉士たちはこまめな