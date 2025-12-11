富山地方鉄道の本線は、2027年度以降の存続に関して、あいの風とやま鉄道と並行して走っている区間の扱いが焦点となっています。沿線の魚津市長と黒部市長はきょう、それぞれの市議会で地鉄とあいの風とやま鉄道の乗り入れについて言及しました。地鉄の鉄道線は県と沿線の自治体が運行を支援する意向を示したことから、来年度の廃止は見送られる見通しです。一方で、本線はあい鉄と並行して走っている滑川と新魚津の間を存続するか