こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 4921」。かみのけ座の方向、約3億光年先にあります。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 4921」（Credit: NASA, ESA and K. Cook (Lawrence Livermore National Laboratory, USA)）】モノクロの観測データをそのまま使用した画像……ではなく、作成時には青・緑・赤を使って着色されています。星形成率と表面輝度がどちらも低いその様子は、「ane