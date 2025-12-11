毎年恒例の愛情たっぷりの贈り物です。岡山市の高校の家政科で学ぶ生徒たちが、地域の高齢者に自分たちで考案した手作りの弁当を届けました。 【写真を見る】家政科で学ぶ高校生が高齢者に弁当60食を生徒が考案しまごころ込めて手作り31年続く恒例行事【岡山】 （生徒）「枝豆とエビのかき揚げを作っています」 「順調ですか」（生徒）「はい！なんとか…」 興陽高校家政科の伝統行事。生徒たちが一人暮らしの高齢者に手作