「宝島社トイズ」の新商品『ぽにょぽにょ！カピころのきせかえパーティーBOOK』（宝島社）が12月17日（水）に発売される。 【画像】カピころのフィギュアを着せ替えて遊べる癒しグッズ 「カピころ」は、コロッとした丸みと、力の抜けたゆる～い表情が魅力の癒やし系キャラクター。「カピころ」を含む全10種類の仲間たちが、ぽにょぽにょとした触り心地のフィギュアになって登場した。キュート