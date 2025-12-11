瀬戸内海で養殖のカキが大量死している問題で、香川県で被害が確認されている3市1町が県に原因究明などを要望しました。 【写真を見る】瀬戸内海の養殖カキ大量死香川県の3市1町が県に原因究明や被害の補填など支援を要望【香川】 香川県に要望したのは、さぬき市、三豊市、高松市、多度津町の3市1町です。 さぬき市で今シーズン、養殖カキの9割が死んでいることが確認され、水揚げ量の大幅な減少が見込まれるなどとし