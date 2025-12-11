ジュビロ磐田は11日、DFリカルド・グラッサが契約満了に伴い、2025シーズンをもって同クラブを離れることを発表した。グラッサは1997年2月16日生まれの現在28歳。母国ブラジルのヴァスコ・ダ・ガマでプレーしていた2021年夏には、東京オリンピック2020を戦うU−24ブラジル代表メンバーに選出され、優勝を経験した。2022年に磐田へ完全移籍加入すると、初年度からセンターバックの主力として活躍。在籍した4シーズンで、公式戦