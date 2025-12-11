12月11日、Jリーグの年間表彰式「2025Jリーグアウォーズ」が横浜アリーナで開催された。MVP（早川友基）やベストイレブンが発表されたなか、多大な功績を残したレジェンドに贈られる功労選手賞の表彰も行なわれた。受賞者の１人で、溢れる個性で場を大いに盛り上げたのが、昨季に愛媛FCでユニホームを脱いだ森脇良太氏だ。スーツの上下に加え、靴も愛媛カラーのオレンジで統一。日本サッカー界屈指の元気印は、「アイラビュ