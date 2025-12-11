ロボットがマンションの部屋の前まで荷物を運んでくれるサービスの実証実験が、愛知県稲沢市で行われました。重い荷物の負担をなくし、住民の生活を支える新たな配送の形を探ります。 ■人を検知して避けてエレベーターへ… 三菱電機ビルソリューションズなどが、稲沢市のマンションで行った実証実験。搬送ロボットがマンションのエレベーターやセキュリティのシステムと連携し