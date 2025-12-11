球団史上初となるワールドシリーズ（WS）3連覇を目指すロサンゼルス・ドジャースに、2025年オフ最大の朗報が届けられたのは、12月9日（日本時間10日）のことだった。ニューヨーク・メッツからフリーエージェント（FA）となっていたエドウィン・ディアスを獲得したというのだ。契約は「3年総額6900万ドル（約108億円）」で、1年平均の年俸「2300万ドル（約36億円）」と、昨今の契約ではやや抑え気味だが、リリーフとしては史上