北海道・厚別警察署は2025年12月11日、札幌市厚別区に住む60代の男性が約1億4500万円をだまし取られる特殊詐欺事件が発生したと発表しました。2025年5月28日ごろ、札幌市厚別区に住む60代男性の元に警察官を名乗る男から「あなたに詐欺の容疑がかかっている」「このままだとあなたは逮捕されるが、捜査に協力して無実を証明できれば逮捕を免れられる」「これから指示する口座を開設して、その口座にあなたが所有している資産を全て