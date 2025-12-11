2025年12月27日（土）から2026年1月12日（月・祝）まで、『 サッポロファクトリーアトリウム・サッポロファクトリールーム』にて『トミカ・プラレールフェスティバル in SAPPORO』が開催されます。 画像：札幌テレビ放送株式会社 みんな大好きトミカとプラレールがいっしょに楽しめるイベントが、『 サッポロファクトリーアトリウム・サッポロファクトリールーム』で初開催！