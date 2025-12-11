ガソリンの補助金が１２月１１日からおよそ２５円に増額されました。これによりガソリン価格は、暫定税率が廃止された場合と同じ程度の金額になります。札幌市内では喜びの声が聞かれました。（吉岡記者）「レギュラーガソリンの値段が５円下がりました。１５４円になりました」札幌市西区のガソリンスタンドでは、１リットルあたりの販売価格が１５９円から１５４円と５円安くなりました。（客）「地震とかあったので満タン