片づけというと「捨てる」や「減らす」に意識が向きがち。でも、本当に心が軽くなるのは、「使いきる」ことなのかもしれません。洋服も、タオルも、調味料も…最後まできちんと活かせた実感があると、自然とすっきり手放せるもの。50代を迎えた今だからこそ見えてきた、「使いきる片づけ」の心地よさについて、片づけコンサルタントの下村志保美さんに教えてもらいました。「使いきった」という満足感があると、自然にものを手放せ