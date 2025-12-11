ロックバンド・UVERworldの結成25周年、メジャーデビュー20周年を記念した映画『UVERworld THE MOVIE: 25 to EPIPHANY』の公開前日となる11日、東京・新宿バルト9にて前夜祭イベントが開催され、メンバー6人が舞台あいさつに登壇した。【動画】UVERworld、結成25周年も変わらぬ仲良しっぷり！TAKUYA∞のクレームに彰がタジタジ本作は、今年6月に6年ぶりに開催された東京ドーム公演『UVERworld LIVE “EPIPHANY” at TOKYO DOME